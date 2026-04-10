Lazio, Petrucci (Sky): "Sarri? Serve più chiarezza. E sul ritiro estivo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra il futuro di Sarri, lo sponsor e l'infermeria si è articolato l'intervento di Matteo Petrucci ai microfoni di Radio Laziale. Il giornalista di di Sky Sport ha analizzato le varie situazioni in casa Lazio, partendo proprio da quello che sarà il destino del Comandante.

SARRI - "Sarri sta molto bene, l’ho sempre visto molto motivato, non l’ho mai visto spento e rassegnato, l’unica volta in cui l’ho visto provato è stato dopo Torino-Lazio, ma poi la squadra si è ripresa bene. Se il prossimo sarà un nuovo anno zero non credo Sarri possa restare. Spero che Sarri possa restare, potrebbe proseguire solo con un rapporto di maggior chiarezza nelle scelte e negli obiettivi della società, non come successo a gennaio. A oggi non c’è nulla di cui si è discusso per il futuro di Sarri, credo che dopo la partita di coppa contro l’Atalanta si potrà iniziare a discutere del suo futuro. Non credo che il risultato sportivo sarà determinante per il futuro di Sarri, in caso di vittoria o sconfitta in coppa Italia, dipende dal mercato che puoi fare e da quello che vuoi fare".

SPONSOR - "La Lazio sta provando a fare qualcosa per lo sponsor ma nulla di concreto per il momento, per il ritiro estivo non ho novità ma qualche perplessità su Formello è emersa".

INFERMERIA - "Zaccagni può essere convocato, proverà a tornare in gruppo tra oggi e domani per avere qualche minuto a Napoli ed essere pienamente a disposizione per Bergamo. Gila sta decisamente meglio, si avanza con cautela per averlo al top per la gara di coppa Italia contro l’Atalanta e quindi non credo sarà rischiato prima".