Lazio, rebus a sinistra per la Fiorentina: dubbio tra Noslin e Pedro
RASSEGNA STAMPA - Alle spalle il giorno di riposo e la cena di squadra, la Lazio è pronta a tornare a Formello agli ordini di mister Sarri per preparare la sfida contro la Fiorentina, in programma lunedì 13 aprile alle 20.45.
Una sfida importante non tanto per i punti in palio ma come tappa di avvicinamento alla semifinale di Coppa Italia. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport con Zaccagni non ancora al 100% per Sarri è di nuovo ora di scegliere chi lanciare dal primo minuto tra Pedro e Noslin.
Entrambi danno il meglio quando subentrano dalla panchina e spesso hanno fatto la differenza. Basti pensare che 16 dei 32 gol messi a segno da Pedro in Serie A sono arrivati da subentrato, e l’ultimo gol è proprio il rigore trasformato allo scadere contro la Fiorentina nella gara d’andata. Anche l’impatto di Noslin può fare la differenza: l’olandese con quattro gol è infatti il capocannoniere della Lazio in stagione come Zaccagni e Isaksen, tutti messi a segno partendo dal panchina. Entrambi danno il meglio entrando ma, lunedì, uno di loro dovrà provare a fare la differenza dall’inizio.
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