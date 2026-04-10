Dal mancato riscatto al ritorno: Cataldi è l'uomo più incisivo della Lazio

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RASSEGNA STAMPA - Dalla Fiorentina, alla Fiorentina, un anno dopo. Danilo Cataldi è pronto a ritrovare la viola nel momento migliore della sua carriera recente.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport proprio il mancato riscatto nella scorsa stagione da parte della Fiorentina ha aperto al centrocampista le porte di un ritorno alla Lazio dove, di nuovo con Sarri, è stato capace di fare la differenza.

A Firenze Cataldi aveva lasciato il segno: 25 presenze in campionato e tre gol che però non sono bastati a convincere il club viola ad esercitare il riscatto. Così è tornato a Roma e, complice il blocco del mercato, è rimasto agli ordini di Sarri che lo ha reso centrale nel suo gioco.

Tre assist e tre gol in stagione, mai così tante partecipazioni dirette al gol ma non solo. Cataldi è infatti il giocatore che ha inciso di più in zona offensiva, più di Castellanos e Isaksen. La sua importanza passa poi anche dai momenti decisivi in cui il centrocampista si è preso sulle spalle responsabilità importanti come il rigore trasformato contro il Torino e nel finale contro il Genoa. Segno di una crescita importante e di una maturità calcistica raggiunta.

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