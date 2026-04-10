Lazio, Motta convocato in Nazionale a giugno? Le possibili scelte di Baldini
Ora è ufficiale: Silvio Baldini sarà il traghettatore della Nazionale italiana per le amichevoli di giugno contro Lussemburgo e Grecia. Senza Mondiale, saranno le uniche due gare a cui prenderà parte il ct dell'Under 21 azzurra, prima della scelta del nuovo allenatore. Per questo, come riportato da Il Corriere dello Sport, in estate chiamerà praticamente tutto il suo gruppo di giovani lasciando da parte i big.
I giocatori che hanno mancato la qualificazione in America contro la Bosnia, quindi, rimarranno a riposo, fatta eccezione probabilmente per Palestra e pochi altri. Gli altri convocati, quindi, saranno tutti azzurrini, come Daffara, Ahanor, Palmisani, Kayode, Bartesaghi, Comuzzo, Lipani, Ndour, Ekhator, Koleosho, Venturino, Calvani e Faticanti.
Tra questi potrebbe rientrare anche Edoardo Motta, portiere della Lazio. Da settembre 2025, infatti, l'ex Reggiana è stato sempre tenuto in considerazione da Baldini, che l'ha fatto esordire a inizio stagione contro la Macedonia del Nord. Il classe 2005, quindi, ha qualche chance di rientrare nella lista della Nazionale maggiore, anche se solo per due amichevoli senza Mondiale.