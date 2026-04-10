Fiorentina, la ripresa in vista della Lazio: tutti i dubbi di Vanoli

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Il percorso in Conference League si complica per la Fiorentina, reduce dal ko incassato a Londra contro il Crystal Palace. Ora però, la squadra di Vanoli dovrà pensare al campionato e alla sfida interna con la Lazio. L’appuntamento è per lunedì 13 aprile alle 20:45. Per l’incontro con i biancocelesti, riporta La Nazione, Vanoli è certo di non avere a disposizione gli squalificati Gudmunsson e Fagioli, ci sono dubbi a proposito dei quattro infortunati che hanno saltato anche la gara europea: Kean, Solomon, Parisi e Fortini.

Al momento, prosegue il quotidiano, il giocatore che sembra più vicino a rientrare è il centravanti rimasto a riposo a Firenze. La squadra tornerà al lavoro nella giornata di oggi e l’allenamento sarà indicativo per la sua presenza o meno. C’è incertezza a proposito degli altri acciaccati, probabile che lo staff medico provi a recuperarli per il ritorno contro il Crystal Palace.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

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