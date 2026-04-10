Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo recuperare per la Lazio, il pensiero..."

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La Fiorentina torna sconfitta dalla trasferta londinese, 3-0 per il Crystal Palace e ora il percorso in Conference League è tutt'altro che in discesa. La Viola si giocherà l'accesso alla semifinale nella sfida di ritorno al Franchi, ma prima dovrà affrontare la Lazio in campionato. A fare il punto della situazione, al termine dell'incontro, ci ha pensato Vanoli che - ai microfoni di Sky - ha dichiarato: "L'episodio del rigore ci ha un po' destabilizzato. L'unica arrabbiatura è nel finale, rischiavamo di prendere anche il quarto. Abbiamo fatto sotto tanti punti di vista un'ottima partita, ma ci siamo confrontati con una squadra di Premier e questi ci fa capire cosa ci serve per poter crescere. Dobbiamo essere bravi a recuperare per il campionato, dobbiamo chiudere presto. Il gol ci poteva tenere più aperta la partita di ritorno".

"Il pensiero della salvezza ha condizionato la Conference? Sicuramente sì. Siamo stati bravi fino ad ora a tenerla aperta, mi sarebbe piaciuto arrivare a questa partita con il gruppo completo. A questo livello, anche con i cambi si può fare la differenza. La squadra ha giocato con ottima personalità rispetto a Verona e gli episodi ti condannano, soprattutto il secondo e il terzo gol potevamo evitarli".

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