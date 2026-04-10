Serie A, la top XI dei figli d'arte: un biancoceleste spicca su tutti
10.04.2026 12:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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A comandare l'attacco della Lazio da gennaio in poi è Daniel Maldini, attaccante classe 2001 figlio e nipote d'arte di Paolo e Cesare. Ultimo baluardo di una famiglia che ha dato e ricevuto tanto dal mondo del calcio, il suo profilo è il punto di riferimento dell'ultima top-11 stilata da Transfermarkt che, sui propri canali social, ha pubblicato la Top-11 dei figli d'arte italiani.
TOP XI FIGLI D'ARTE - Nava (Cremonese); Birindelli (Monza), Delli Carri (Monza), Tosto (Livorno), Terracciano (Cremonese); Di Francesco (Catanzaro), Pinzi (San Luigi), Beruatto (Spezia); Chiesa (Liverpool), Maldini (Lazio), Sottil (Lecce).
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.