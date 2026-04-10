Calciomercato | Diogo Leite è la priorità: la Lazio vuole chiudere il prima possibile

RASSEGNA STAMPA - Priorità al difensore. In casa Lazio si guarda già alla prossima stagione ed è per questo che ha deciso di lanciare una sorta di ultimatum a Diogo Leite.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero da Formello hanno fretta di ricostruire la retroguardia biancoceleste visto che tutti i centrali andranno in scadenza nel 2027, eccetto Provstgaard. Per questo, dopo aver bloccato Pedraza del Villarreal, la Lazio ha come priorità quella di chiudere per il classe ’99 che a giugno si libera dall’Union Berlino. Il portoghese è finito in orbita biancoceleste già a gennaio, prima della permanenza a sorpresa di Romagnoli, è seguito anche dal Dortmund in Germania e da Fiorentina e Milan in Italia. Per questo, vista la crescita degli estimatori, la Lazio vorrebbe velocizzare la chiusura dopo che, a gennaio, lo stesso Fabiani aveva ammesso di avere un accordo di massima con l’avvocato del giocatore.

L’arrivo di Diogo Leite sarebbe fondamentale visto che Romagnoli non ha nessuna intenzione di prolungare il suo contratto e lo stesso vale per Gila per il quale non è però da escludere una permanenza fino alla scadenza del contratto.

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