Lazio, Mattei: "Il tifoso deve cerchiare in rosso due date..."

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© foto di Ianuale/TuttoSalernitana.com

Durante l'intervento di questa mattina ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei si è espresso duramente nei confronti dell'operato di Claudio Lotito e ha parlato delle date da cerchiare in rosso da parte dei tifosi nel prossimo futuro. Di seguito le sue parole.

"Dignità e rispetto, questi mancano. Per il presidente Lotito la Lazio non è il fine ma il mezzo, viene usata per interessi personali. La Lazio al massimo può puntare all’ottavo posto per evitare un turno di Coppa Italia, per il resto il campionato è finito".

"Il tifoso ha due date da cerchiare in rosso: la prima è quella del 22 aprile, relativa al ritorno della semifinale di Coppa Italia con tutte le difficoltà che conosciamo, l’altra è quella del 15 maggio, quando si capirà come i club potranno operare sul mercato; una data è legata alla sfera tecnica, l’altra a quella economica".

"Imprevedibile la soluzione al problema tifosi-società, non credo ci siano margini di recupero per questa situazione. Dove porterà tutto ciò? Imprevedibile anche questo".