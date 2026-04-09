Mattei: "Lotito pensa alla Figc, la Lazio non è una priorità. Sul mercato..."

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Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare del rischio ridimensionamento estivo per la Lazio, di Lotito e dell'assenza di calciatori top nella rosa di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Alla Lazio basta sopravvivere, situazione che chiaramente ai tifosi non basta. La Lazio parte da meno 19 milioni in estate, con i 7 da dare per Pellegrini e Rovella, penultima rata, e i 12 per Dia. Se la Lazio vince la Coppa Italia è un discorso, al contrario è un grosso problema… economico; si venderanno i calciatori che guadagnano di più e si rimpiazzeranno con chi costa meno. E se abbassi il monte ingaggi, abbassi anche il livello tecnico".

"Nelle otto squadre rimaste in Champions League, ci sono dei calciatori che hanno militato in Serie A. Parliamo di ex Juventus, Roma, Atalanta e altre squadre di alta classifica ma ci sono anche ex, per esempio, di Lecce e Genoa; zero invece i calciatori passati dalla Lazio. Vuol dire che anche coloro che reputavi top, non sono su certi palcoscenici".

"Lotito ora pensa all’elezione in Figc, la Lazio non è una priorità. I giocatori ‘normali’ ancora vengono a Roma, quelli con un ingaggio importante no".