Fiorentina alle prese con il caso Solomon: ancora ai box dopo un mese
Paolo Vanoli continua a fare i conti con diverse assenze in casa viola, non solo in vista della sfida di Conference League contro il Crystal Palace, ma anche del match di campionato contro la Lazio in programma lunedì 13 aprile alle 20.45.
Oltre a Kean sono out anche Fabiano Parisi e Solomon e, proprio il recupero di quest’ultimo, si sta rivelando più lungo del previsto.
L’infortunio risale infatti a un mese fa, nella gara contro lo Jagiellonia. Due settimane fa era tornato ad allenarsi regolarmente con la squadra ma adesso è di nuovo ai box e, con molta probabilità, salterà la sfida contro i biancocelesti.
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