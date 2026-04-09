Fiorentina, sfida a un ex Lazio in Conference: i Viola ritrovano Kamada
Nella giornata di oggi si giocherà l'andata dei quarti di finale di Europa e Conference League. Le ultime italiane rimaste in Europa, Bologna e Fiorentina, se la vedranno rispettivamente contro Aston Villa e Crystal Palace.
Gli uomini di Vanoli vogliono cercare di salvare la stagione alzando la Conference League, ma non sarà facile. Di fronte, infatti, avranno una delle super favorite del torneo.
Tra l'altro, con le Eagles scenderà in campo un ex Lazio. Si tratta di Daichi Kamada: passato da un'aquila all'altra, il centrocampista giapponese sta trovando maggior continuità in Inghilterra e vuol dar seguito anche all'ultimo risultato ottenuto contro la Viola.
Come riporta Tuttomercatoweb, Kamada non affronta la Fiorentina da 981 giorni, era il 30 ottobre 2023 e Kamada entrò in campo al 67esimo al posto di Guendouzi nella sfida che vide i biancocelesti vincere 1-0 grazie a un rigore realizzato al 95esimo da Ciro Immobile.