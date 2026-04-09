NEWS | Atletico Madrid, pullman preso a sassate: paura e rabbia per Simeone
09.04.2026 15:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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L'Atletico Madrid si è preso la sua rivincita al Camp Nou, dopo il ko subito in campionato contro il Barcellona. La squadra di Simeone ha vinto 2-0 in casa dei blaugrana aggiudicandosi l'andata dei quarti di finale di Champions League. L'accoglienza però non è stata dei migliori e come accaduto anche il mese scorso, il pullman dei Colchoneros è stato vandalizzato...> ATLETICO MADRID <