Paratici difende Sarri: "Vinse lo scudetto, molti se lo sono scordato"
09.04.2026 14:45 di Simone Locusta
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RASSEGNA STAMPA - Il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha rilasciato un'intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera durante la quale è tornato ai tempi della Juventus, quando c'era un certo Cristiano Ronaldo da dover gestire.
Sul tema, gli è stato chiesto se Allegri avesse qualche difficoltà con lui: "No, Allegri è il più intelligente di tutti, la sua capacità di relazione con i giocatori fa la differenza".
Con Sarri, però, è andata diversamente, anche se Paratici ci tiene a difendere l'attuale tecnico della Lazio: "Qualche difficoltà la ebbe all’inizio Sarri, più integralista tatticamente, ma poi si adattò. E vinse lo scudetto anche lui, molti se lo sono scordato".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.