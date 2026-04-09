Lazio, Cardone: "Addio Sarri ipotesi concreta. Mercato? Vi spiego tutto"

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Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per fare il punto sul mercato biancoceleste tra uscite, scadenze di contratto e futuri innesti, con l'ombra del possibile addio di Sarri sullo sfondo. Di seguito le sue parole.

SCADENZE - "La Lazio, tra questa estate e la prossima, ha 12 calciatori in scadenza, tre a giugno e nove l’anno prossimo; sono tutte situazioni da definire. Credo che Pedro, Basic e Hysaj non verranno rinnovati, il resto è da capire. Il fatto che si fatichi a trovare un accordo, fa sì che ci sia la possibilità di voler piazzare qualcuno ma, per non ridimensionarti ulteriormente a livello tecnico, devi trovare sostituti di spessore".

ROMAGNOLI E GILA - "Ora la partenza di Romagnoli per l’Al-Sadd non è scontata, bisogna capire che farà. Gila? Sarà conveniente per la Lazio trovare un accordo per cederlo. Io non credo resti, immagino una soluzione in uscita si troverà tra Milan, Inter ed estero; chiaro però che se la Lazio chiede cifre assurde ad un anno dalla scadenza, potrebbe rimanere".

SARRI - "Il prossimo sarà comunque un anno zero, anche con Sarri. Il cambio allenatore è un’ipotesi molto concreta perché magari Sarri troverà situazioni più allettanti per lui, nonostante il contratto fino al 2028".

LEITE - "Con Diogo Leite, dopo delle frenate, ora la situazione si è riparta ma la Lazio è più attiva sul mercato argentino".