Atalanta, Zappacosta punta la Lazio: "Ce la giochiamo a viso aperto"

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Intervistato sulle colonne de L'Eco di Bergamo, l'esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta ha parlato dei prossimi impegni della squadra di Palladino citando anche la gara di Coppa Italia contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "Ci aspettano incroci vitali contro Juventus, Roma e Lazio in Coppa Italia. Arriviamo da una rincorsa pazzesca e ci siamo guadagnati l'opportunità di vivere queste notti. C'è grande fermento, l'atmosfera è carica di vibrazioni positive e scenderemo in campo per giocarcela a viso aperto, puntando a traguardi di prestigio".

"Non vivo di rimorsi. Abbiamo faticato in avvio e perso qualche punto per strada, ma il gruppo ha saputo mantenere la bussola salda. La costanza ci ha premiato: abbiamo macinato punti e, statistiche alla mano, in questo 2026 stiamo tenendo un ritmo da vertice. Dobbiamo solo continuare a surfare su quest'onda di fiducia ed entusiasmo".