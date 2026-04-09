Lazio, Rambaudi: “No al turnover per la Coppa Italia. Zaccagni in campo? Vi spiego”
Dieci giorni di fuoco davanti alla Lazio, attesa da tre trasferte complesse che porteranno al ritorno della semifinale di Coppa Italia. Proprio in tal senso si è espresso ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi. Queste le sue parole: “Ora Fiorentina, Napoli e Atalanta. Io non parlerei di turnover, l’allenatore metterà dentro la squadra che dà più sicurezza, più certezza, più entusiasmo e qualità. Devi crescere fino alla Coppa Italia, poi durante le gare puoi cambiare qualcosa”.
“Magari a Napoli se hai Zaccagni gioca qualche minuto, ma dall’inizio metto chi dà maggiori garanzie, soprattutto ora che sono mancati tanti giocatori e che in campionato non hai lo stress del risultato. Il turnover non esiste, cambio i calciatori in base alla partita o a come vedo gli uomini in campo, se calano o meno. Patric ha dato segnali positivi, da qui al ritorno della semifinale si devono guardare questi dettagli”.