Lazio, Rambaudi: “No al turnover per la Coppa Italia. Zaccagni in campo? Vi spiego”

09.04.2026 13:00 di  Mauro Rossi   vedi letture
Lazio, Rambaudi: “No al turnover per la Coppa Italia. Zaccagni in campo? Vi spiego”
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Dieci giorni di fuoco davanti alla Lazio, attesa da tre trasferte complesse che porteranno al ritorno della semifinale di Coppa Italia. Proprio in tal senso si è espresso ai microfoni di Radiosei Roberto Rambaudi. Queste le sue parole: “Ora Fiorentina, Napoli e Atalanta. Io non parlerei di turnover, l’allenatore metterà dentro la squadra che dà più sicurezza, più certezza, più entusiasmo e qualità. Devi crescere fino alla Coppa Italia, poi durante le gare puoi cambiare qualcosa”. 

Magari a Napoli se hai Zaccagni gioca qualche minuto, ma dall’inizio metto chi dà maggiori garanzie, soprattutto ora che sono mancati tanti giocatori e che in campionato non hai lo stress del risultato. Il turnover non esiste, cambio i calciatori in base alla partita o a come vedo gli uomini in campo, se calano o meno. Patric ha dato segnali positivi, da qui al ritorno della semifinale si devono guardare questi dettagli”.