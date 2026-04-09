Calciomercato Lazio | Riscatto Maldini, la Coppa Italia è decisiva: il motivo
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Alla Lazio è rimasto un unico e principale obiettivo stagionale: la Coppa Italia. Per molti calciatori un'eventuale vittoria non cambierebbe il futuro, ormai lontano da Roma, ma per alcuni sì.
Uno di questi è Daniel Maldini, pupillo di Fabiani prelevato a gennaio dall'Atalanta e schierato quasi sempre dal primo minuto da Sarri come terminale offensivo del suo 4-3-3.
Il tecnico biancoceleste sta cercando di plasmarlo come attaccante centrale, ruolo praticamente mai fatto in carriera ma ha alcune caratteristiche che lo rendono compatibile per quel ruolo. Certo, ancora da sgrezzare, ma chi meglio di Sarri per riuscirci? Il futuro, però, resta in bilico.
Maldini vuole convincere la Lazio di essere l'uomo giusto per il futuro ma, come riporta La Repubblica, c'è un altro modo per far scattare l'obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro: vincere la Coppa Italia e qualificarsi così all'Europa League.