La Lazio si unisce prima della Fiorentina: organizzata una cena di squadra

09.04.2026 07:28 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio si unisce prima della Fiorentina: organizzata una cena di squadra

Giovedì di riposo dopo la doppia seduta. Sarri ha concesso ventiquattro di pausa alla squadra nella settimana di avvicinamento alla Fiorentina. Troppi impegni ravvicinati in futuro, contando anche Napoli e Atalanta in Coppa Italia: per questo il tecnico ha sfruttato il posticipo di lunedì sera al Franchi per dare un giorno di relax a tutto il gruppo. Nella serata di mercoledì, quindi, i giocatori hanno organizzato una cena di squadra (senza staff tecnico): un modo per unirsi ancora di più e per stare insieme in vista delle prossime gare, fondamentali per il finale di stagione della Lazio (soprattutto a Bergamo). 