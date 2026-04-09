Lazio, Padovan sull'Atalanta: "Ha la Coppa Italia, non deve sbagliare"

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Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, fa il punto sulla corsa alla prossima Champions League toccando anche il tema della Coppa Italia.

L'Atalanta si scontrerà con la Lazio, ma può ancora continuare a scalare la classifica in campionato; così come il Como, impegnata nell'altro lato del tabellone contro l'Inter per aggiudicarsi un posto in finale. Di seguito le sue parole.

"Sono tutte squadre discontinue. La Roma subisce troppo e segna poco, la Juve è schizofrenica, e a Bergamo contro l'Atalanta la vedo male, che ha un rendimento buono e continuo ora. Ha però la Coppa Italia ancora in gioco e non deve sbagliare mai ora. Detto ciò, il Como mi ha lasciato perplesso a Udine. E ora c'è l'Inter. Pressioni? Anche loro hanno la Coppa Italia, è una squadra giovane non abituata a giocare per vincere".