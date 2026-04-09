Juve - Spalletti ancora insieme: tutto fatto per il rinnovo, le cifre

09.04.2026 17:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Juve - Spalletti ancora insieme: tutto fatto per il rinnovo, le cifre
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La Juventus e Spalletti continueranno insieme. Come riportato da Tuttosport, infatti, il tecnico avrebbe firmato il rinnovo del contratto con il club bianconero fino al 2028 con un ingaggio da sei milioni a stagione.

L’annuncio è atteso nella giornata di domani nella classica conferenza stampa pre gara alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, importantissima in chiave qualificazione in Champions League.

Il rinnovo arriva a prescindere da come si concluderà la stagione bianconera.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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