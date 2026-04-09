Ex Lazio | Luis Alberto si sblocca: primo gol con la nuova maglia
09.04.2026 18:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Luis Alberto ha segnato il primo gol con la maglia dell'Al-Wakrah. L'ex centrocampista della Lazio, che a gennaio ha lasciato l'Al Duhail, si è finalmente sbloccato con il suo nuovo club. Dopo aver servito ben 3 assist nelle prime 8 apparizioni, nella giornata di ieri ha messo anche il proprio sigillo nella partita tra la sua squadra e l'Al-Gharafa, terminata con il risultato di 3-3. Sommando a quelli attuali, anche i numeri ottenuti nella prima parte della stagione, tra Al-Duhail e Al-Wakrah oggi Luis Alberto conta 7 gol e 7 assist in 27 presenze.
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.