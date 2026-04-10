Lazio, Romagnoli può restare (e rinnovare): cosa sta succedendo

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RASSEGNA STAMPA - Colpo di scena: la storia d'amore tra la Lazio e Alessio Romagnoli potrebbe avere un finale diverso. Il rapporto tra il club biancoceleste e il centrale classe '95 si era incrinato e non poco, tanto che a gennaio era in dirittura d'arrivo il suo trasferimento all'Al-Sadd, alla corte di Roberto Mancini.

Alla fine, non se n'è fatto più nulla. Ogni discorso è stato rimandato in estate, ma adesso le cose possono cambiare. Romagnoli può restare alla Lazio anche la prossima stagione e forse anche oltre il contratto in scadenza nel 2027.

Cosa è cambiato rispetto a poche settimane fa? Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo scenario di guerra che interessa il Medio Oriente ha cambiato le carte in tavola, potrebbe non rivelarsi la scelta migliore trasferirsi in Qatar in questo periodo storico; inoltre, Roberto Mancini con molta probabilità lascerà la guida dell'Al-Sadd al termine della stagione. L'idea di un trasferimento non è ancora tramontata del tutto nella mente di Alessio, ma adesso vanno fatte inevitabilmente riflessioni diverse rispetto a gennaio.

Lo scenario adesso prevede realisticamente due opzioni: il numero 13 biancoceleste può rimanere nella Capitale fino alla scadenza, oppure può persino prolungare il contratto, un'ipotesi che sembrava impossibile da ipotizzare fino a poco tempo fa, ma adesso si intravede uno spiraglio. Vanno ricomposti gli attriti del passato, il rapporto tra il ds Fabiani e l'agente del difensore potrebbe rendere difficile il dialogo per il rinnovo, ma in questo momento la situazione è in evoluzione e ogni opzione resta percorribile. Fino a poco fa, però, il divorzio tra Romagnoli e la Lazio sembrava scritto; mentre adesso si intravede la possibilità di ricomporre i pezzi di un matrimonio che era destinato a finire.