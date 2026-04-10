Ex Lazio | Di Canio sull'Italia: "Guardiola? No grazie. Ecco chi serve..."

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In un'intervista rilasciata ai taccuini de Il Corriere della Sera, l'ex centravanti della Lazio Paolo Di Canio ha commentato della possibilità di scegliere Pep Guardiola come prossimo commissario tecnico della nazionale italiana. Su questa possibilità, però, il no di Di Canio è categorico: "Serve uno come Conte, che sa già di cosa stiamo parlando".

C'è un problema di atteggiamento, il flop azzurro è una conseguenza: "Ci stiamo abituando alla mediocrità, ci indigniamo e poi dopo due giorni torniamo a parlare dei giocatori italiani come se fossero i più forti al mondo".

Poi Di Canio è stato interpellato anche su alcuni singoli giocatori dell'Italia o della nostra Serie A: "Vedrei bene Tonali all'Inter, che ha già un vero regista. È il nostro miglior giocatore di movimento per distacco ma dove gioca? Nella decima squadra del campionato inglese...". E su Chiesa: "Se torna in Italia tempo un paio di scatti e diremmo 'mamma mia, perché a Liverpool non giocava?'. Semplice, perché la Premier è l'Nba e noi il basket italiano".