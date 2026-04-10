Lazio, Rambaudi verso la Fiorentina: "Sarà una gara chiusa. Mi aspetto..."

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© foto di Federico De Luca 2026

In vista di Fiorentina - Lazio, Roberto Rambaudi ha detto la sua ai microfoni di Radiosei, ai quali ha rivelato le sue aspettative sulla gara e speso qualche parola sul ruolo di Maldini all'interno dello scacchiere di Sarri. Queste le sue considerazioni:

“Kean fa reparto, è imprevedibile. Comunque la Fiorentina è una buona squadra. Nonostante il ko di ieri, contro al Lazio resetteranno per racimolare punti. Mancando Fagioli e Gudmundsson, che sono centrali per la viola e che fanno la differenza nel palleggio, nel trovare spazio tra le linee, non mi aspetto una squadra che verrà ad attaccarti alta. Sarà una sfida chiusa, non giocata a viso aperto. Non bella quindi, a meno che non non si sblocchi subito".

"A me Maldini esterno a sinistra non piace, non ha l’applicazione e le caratteristiche per fare quel tipo di ruolo. Lo vedo più come un trequarti o una seconda punta, oppure come punta che crea spazio agli alti. Per migliorarsi e diventare completo, deve ripulire ma anche finalizzare e ci vuole un po’ di tempo per questo”.