Zarate snobba la Lazio: "L'Inter è il club migliore della mia carriera!". Sui tifosi...
10.04.2026 15:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport
La carriera di Mauro Zarate lo ha visto giocare in molti club, nonostante la Lazio conservi un posto importante nel suo cuore, al punto da aver inserito l'addio dalla Capitale come un rimpianto della sua carriera durante l'intervista rilasciata ai microfoni di diretta.it.
Nella stessa intervista, però, l'ex numero 10 biancoceleste ha anche 'snobbato' la Lazio per certi versi indicando l'Inter come squadra migliore in cui ha giocato e il West Ham come squadra che lo ha sorpreso di più per i suoi tifosi.
"La squadra migliore della mia carriera è stata l'Inter, ma quella che mi ha stupito di più il West Ham. Mi ha sorpreso la quantità di tifosi. Non mi aspettavo una squadra così importante".
autore
Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.