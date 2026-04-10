Calciomercato Lazio, riflessioni sul centrocampo: servono innesti di livello

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CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Manca poco alla fine della stagione, la Lazio è impegnata sul campo per cercare di chiuderla al meglio nonostante le numerose difficoltà. La società invece, deve iniziare a programmare il futuro e le prossime mosse sul mercato per poter rinforzare la rosa in vista della prossima annata. Una delle prime necessità di mercato, si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è il centrocampo che attualmente è incompleto. Manca sempre un pezzo e Sarri combatte costantemente con gli infortuni, lavorando con quello che ha a disposizione che non è proprio congeniale alla sua filosofia di calcio. Il discorso coinvolge tutti a eccezione di Taylor.

Belahyane, spiega il quotidiano, non è stato preso in considerazione e ha fatto fatica sin dalla preparazione. Vecino è andato via a gennaio, Basic è passato dall’essere fuori rosa a tornare in gruppo e anche da protagonista. Il suo futuro però, è ancora in bilico. Le possibilità di un rinnovo, come vi avevamo già raccontato, si sono ridotte e senza prolungamento l’addio si concretizzerà. C’è anche Dele-Bashiru la cui permanenza, al netto dei miglioramenti mostrati nel periodo recente, non può essere considerata scontata. Przyborek infine, attende ancora l’esordio. Per il tecnico ancora non è pronto. Il toscano necessita di innesti di spessore.

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