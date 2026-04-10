Lazio, Cardone a Lotito: "Serve rispetto per la storia fatta dai tifosi"
Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è espresso sulla contestazione dei tifosi che va avanti ormai da mesi, criticando l'atteggiamento tenuto dal presidente della Lazio Claudio Lotito. Queste le sue dichiarazioni:
“Ormai la situazione non cambia, neanche con la Coppa Italia. Un’eventuale successo non porterebbe comunque abbonamenti. Non parliamo però solo di attaccamento, perché la contestazione si accende quando non arrivano neanche i risultati sportivi".
"Oltre alla mancanza di autocritica e le scuse mancate per il blocco, la frase più grave del presidente è quella sulla storia della Lazio. Questa serie di concetti la ripropone e non va bene, quando però c’è una squadra competitiva questo non dico che va in secondo piano, ma pesa meno".
"Detto questo, come si fa ad accettare ciò? Serve autocritica, rispetto della storia fatta dai tifosi che, tra l’altro, ti permettono di autofinanziare la società. Su questo sono d’accordo, poi sono meno d’accordo sull’idea di difendere la Lazio non andando allo stadio. Ad ogni modo, il muro contro muro definitivo tra società e tifosi”.