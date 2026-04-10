Serie A, le società si preparano a consegnare i bilanci: ecco quando
RASSEGNA STAMPA - Il 16 maggio è sempre più vicino e, per le squadre di Serie A, quella data rappresenta una deadline molto importante sul fronte mercato.
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero il “costo del lavoro allargato”, unico parametro Figc rimasto che calcola il rapporto tra spese e ricavi è sceso dal’80% al 70% e, per chi non lo rispetterà, sono pronte possibili sanzioni nella prossima finestra di mercato.
Le nuove norme consentono ai club di utilizzare sia eventuali riserve di utili non distribuiti che eventuali riserve di liquidità a copertura di uno squilibrio rilevato. A gennaio molti club hanno rimediato con aumenti di capitale versati o con cessione di credito ma, anche questo, sarà un tema dell’Assemblea di Lega che si svolgerà il prossimo 13 aprile.
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