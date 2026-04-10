Lazio, difesa da record in trasferta: il dato lontano dall'Olimpico
RASSEGNA STAMPA - In una stagione fin qui deludente, la fase difensiva è una delle poche note positive in casa Lazio. Quella biancoceleste è la quinta retroguardia meno battuta in campionato, con appena tre reti subite in più rispetto all'Inter capolista, chiaro segno che il nono posto in classifica sia a imputare principalmente a un attacco incapace di segnare con frequenza.
Dopo un mese di gennaio in affanno, nel quale erano stati ben 9 i gol concessi contro Napoli, Fiorentina, Como e Genoa, la difesa di Sarri ha ritrovato solidità, tornando a essere tra le più difficili da penetrare, soprattutto in trasferta.
Come sottolinea Il Messaggero, lontano dall'Olimpico la Lazio ha incassato solamente 11 reti, dato che rende la retroguardia biancoceleste la meno battuta in match esterni nei top cinque campionati europei. Le prossime tre partite, vedranno i biancocelesti impegnati fuori casa contro Fiorentina, Napoli e Atalanta. Con una difesa così, servirà solo sperare che l'attacco inizi a buttarla dentro.