Lazio, Agostinelli: "Contro la Fiorentina la gara delle motivazioni opposte"

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Ai microfoni di Radiosei Andrea Agostinelli ha analizzato il momento della Lazio in vista del prossimo impegno contro la Fiorentina e non solo: "Più si va avanti in questo modo e più i giocatori importanti difficilmente avranno l’attrazione di venire a giocare nella Lazio. Se vogliamo ritrovare una Lazio competitiva serve denaro e competenze nelle scelte di mercato, c’è poco da fare".

"Fiorentina-Lazio è la gara delle motivazioni opposte. La squadra di Sarri deve giocarla al meglio, ma anche fare i suoi calcoli per l’unica gara che conta, quella di Bergamo in Coppa Italia. Gli stimoli sono tutti da parte loro, non può permettersi di perdere. Non posso pensare che la Lazio possa pareggiare la loro motivazione. Sulla carta la Fiorentina ha lo stesso livello di squadra della Lazio”.

"Problema attaccante? Se dovessi fare il gioco di chi è più forte teoricamente, dico che delle saquadre di Serie A solo Lecce, Cagliari, Pisa e Verona non hanno centravanti superiori a quelli della Lazio. E questo gioco lo faccio non considerando Maldini che non è una prima punta, bensì Dia. I risultati avuti dalla squadra sono dovuti dalla compattezza difensiva e dalla volontà del gruppo di reagire”.

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