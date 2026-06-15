Calciomercato Lazio | Rebus Mandas: titolare o sacrificato? Tutti gli scenari

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Il Bournemouth lo saluterà ufficialmente oggi, quando scadrà la clausola per il riscatto da 17.5 milioni. E così Mandas tornerà a Formello dopo cinque mesi trascorsi in Premier League senza mai esordire con la maglia delle Cherries. Un ritorno che dovrebbe riaprirgli le porte della Lazio. Ma il suo futuro rimane comunque un'incognità.

Fino a poche settimane fa il quadro sembrava piuttosto chiaro. Con Provedel destinato a lasciare Roma e il progetto di puntare sui giovani, Mandas era considerato il candidato principale per raccogliere l'eredità del numero uno biancoceleste. Il mercato a saldo zero, però, costringe la società a ragionare in maniera diversa. Ogni operazione in entrata dovrà essere finanziata da una cessione e Mandas rappresenta uno dei patrimoni più preziosi (e vendibili) presenti in rosa. Giovane, internazionale e con una valutazione importante, il greco potrebbe diventare una delle pedine sacrificabili per generare liquidità e consentire di intervenire negli altri reparti, riporta Corriere dello Sport.



Senz'altro molto dipenderà anche dalla situazione di Provedel. Il portiere è in orbita Inter e nei prossimi giorni è previsto un confronto tra i suoi agenti e la Lazio per fare il punto della situazione. La sua eventuale partenza libererebbe spazio e responsabilità. In quel caso Mandas diventerebbe automaticamente il principale candidato per la maglia da titolare, con Edoardo Motta pronto a continuare il proprio percorso di crescita nel ruolo di secondo portiere. Questo, almeno, era il piano originario costruito dal club.

Il mercato impone prudenza, anche se attualmente non risultano offerte concrete sul tavolo, né società pronte ad affondare il colpo. Mandas resta così sospeso tra due scenari opposti: diventare il nuovo numero uno della Lazio di Gattuso oppure trasformarsi in una delle cessioni necessarie per finanziare il mercato in entrata o per sbloccarlo.