FORMELLO - Lazio, Dele-Bashiru fermo. Chance Basic: le scelte di Sarri

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Ripresa in campo dopo il riposo di giovedì. Ancora assente Dele-Bashiru, fermo da mercoledì: è leggermente affaticato, ma le sue condizioni non preoccupano. Salvo sorprese sarà a disposizione contro la Fiorentina. È comunque aperto il ballottaggio con Basic, anche lui rientrato da poco e non al meglio. Potrebbero dividersi la partita di lunedì sera: la decisione sarà presa solo a ridosso della gara.

Per il resto, solo conferme per Cataldi e Taylor. Il regista sarà accompagnato dal ritorno di Patric in panchina, disponibile nella ripresa. Al Franchi si rivedrà anche Pellegrini, assente sabato scorso contro il Parma. Mancherà ancora Gila, gestito per un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio. Al centro ci sarà Provstgaard insieme a Romagnoli, con Motta ovviamente in porta (stagione finita per Provedel, così come per Rovella).

Sulle fasce si rivedranno sia Marusic che Nuno Tavares. In attacco resta il dubbio a sinistra tra Pedro e Noslin: i due si giocano il posto per completare il tridente con Maldini e Isaksen. Chiede spazio Dia, subentrato bene nelle ultime partite (soprattutto a Bologna). Notizie positive su Zaccagni, che viaggia verso la convocazione dopo aver lavorato parzialmente in gruppo. Resta l'allenamento di sabato pomeriggio e la rifinitura di domenica mattina per chiudere la preparazione.