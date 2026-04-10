Ex Lazio | Stankovic, l'Inter (ri)vuole i due fratelli: tutti i dettagli

10.04.2026 20:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Stankovic, l'Inter (ri)vuole i due fratelli: tutti i dettagli
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La dinastia Stankovic continua all'Inter. Dopo il passato di Dejan, trasferitosi dalla Lazio nel 2004, ora potrebbe toccare ai due figli Aleksandar e Filip. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra ha intenzione di riportarli entrambi a Milano. Il primo, centrocampista ora al Bruges, ha un'opzione di controriscatto che può essere attivata; il secondo, portiere del Venezia, è stato ceduto a titolo definitivo l'estate scorsa, mantenendo però il 50% sulla futura rivendita. L'Inter, quindi, potrebbe riacquistarlo alla metà del valore, tenendolo come secondo dietro Vicario nell'ottica di rivoluzione tra i pali che potrebbe colpire Sommer e Martinez. Proprio su Filip si era informata anche la Lazio a gennaio, che alla fine ha virato su Edoardo Motta della Reggiana dopo la partenza di Mandas. Ora la famiglia Stankovic proseguirà il suo percorso in nerazzurro.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.