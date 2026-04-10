Agostinelli avvisa la Fiorentina: "La Lazio è molto forte in difesa e..."

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© foto di Federico Gaetano

Intervenuto a RadioFirenzeViola, l'ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato della prossima gara della Fiorentina, che al Franchi ospiterà la Lazio di Sarri. Di seguito le sue parole.

"Conference League? Noi quando giochiamo all’estero, con squadre che non sono di prima fascia, prendiamo le batoste. La Fiorentina ok che deve pensare al campionato, ma per come è messa in Serie A, se la poteva giocare meglio. La Fiorentina è in una posizione che qualche mese fa era impensabile. Poteva mettersi in una situazione meno difficile per il ritorno".

"Le assenze di Gumdundsson e Fagioli? Per quanto riguarda Fagioli è una perdita importante, perché è cresciuto molto. Non penso lo stesso per l'assenza di Gudmundsson. Però attenzione che anche la Lazio ha qualche infortunio. La Fiorentina deve fare punti e la Lazio è una squadra molto forte in difesa, quindi credo che sarà una partita molto equilibrata".