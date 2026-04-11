Lazio, si ferma Dele-Bashiru: è in dubbio. Per la Fiorentina c'è Basic
11.04.2026 10:00 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Ancora emergenza per Maurizio Sarri, che deve fare i conti con nuovi acciacchi a centrocampo in vista della sfida con la Fiorentina. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Dele-Bashiru è affaticato e resta in dubbio, mentre Basic è pronto a tornare protagonista dopo il lungo stop, candidandosi sia a gara in corso sia per una maglia da titolare.
Il dubbio principale riguarda proprio la mezzala destra accanto a Cataldi e Taylor: il nigeriano non è al meglio, mentre il croato ha lavorato con continuità e può garantire minuti, anche se non ha ancora i novanta nelle gambe. Il ballottaggio resterà aperto fino all’ultimo.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.