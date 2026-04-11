Lazio, si ferma Dele-Bashiru: è in dubbio. Per la Fiorentina c'è Basic

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RASSEGNA STAMPA - Ancora emergenza per Maurizio Sarri, che deve fare i conti con nuovi acciacchi a centrocampo in vista della sfida con la Fiorentina. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Dele-Bashiru è affaticato e resta in dubbio, mentre Basic è pronto a tornare protagonista dopo il lungo stop, candidandosi sia a gara in corso sia per una maglia da titolare.

Il dubbio principale riguarda proprio la mezzala destra accanto a Cataldi e Taylor: il nigeriano non è al meglio, mentre il croato ha lavorato con continuità e può garantire minuti, anche se non ha ancora i novanta nelle gambe. Il ballottaggio resterà aperto fino all’ultimo.