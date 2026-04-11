Lazio, è un'emergenza senza fine: Sarri verso la 31ª formazione diversa

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Contro la Fiorentina sarà ancora un’altra Lazio, la 31esima diversa in 32 partite. Maurizio Sarri, infatti, continua a fare i conti con un’emergenza costante tra infortuni e assenze che lo costringe a cambiare formazione praticamente in ogni turno. Come evidenzia il Corriere dello Sport, durante tutta la stagione solo una volta ha potuto schierare la stessa formazione, a novembre: per il resto, è stato sempre costretto ad adattare uomini e ruoli. Anche per la trasferta contro la Viola dovrà reinventare qualcosa: Dele-Bashiru è affaticato, Maldini è in dubbio e resta il ballottaggio tra Pedro e Noslin.

Tra mercato limitato e tanti stop (fino a 7 assenti nei momenti peggiori), Sarri ha costruito una Lazio “di emergenza”, trovando soluzioni interne e adattando giocatori fuori ruolo. E ancora oggi mancano pedine fondamentali come Provedel, Gila, Rovella e Zaccagni.

Dal punto di vista dei risultati, la Lazio arriva a Firenze dopo un buon momento a marzo (tre vittorie di fila) ma con un rendimento altalenante. La Fiorentina, invece, è in crescita e al Franchi ha vinto le ultime due sfide contro i biancocelesti. Nonostante qualche buon dato difensivo in trasferta, la Lazio fatica a dare continuità lontano da casa. Con sette partite rimaste e diverse trasferte difficili, l’obiettivo Europa tramite campionato è ormai limitato, ma la Coppa Italia resta l’ultima occasione per salvare una stagione complicata.