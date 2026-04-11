Dalla delusione con la Nazionale alla rivincita: la Lazio si aggrappa a Isaksen
RASSEGNA STAMPA - Delusione e voglia di ripartire per Gustav Isaksen, tornato a Formello dopo l’eliminazione della sua Danimarca dai playoff Mondiali. Una batosta pesante, arrivata al netto di alcune prestazioni individuali sorprendenti, che ora può trasformarsi in energia per il finale di stagione con la Lazio.
I numeri lo confermano come uomo chiave: miglior marcatore in campionato con 4 gol, come evidenzia il Corriere dello Sport è anche il giocatore che calcia di più (40 conclusioni), quello che centra maggiormente lo specchio della porta (15 volte), ma anche il più incisivo nell’uno contro uno, con 25 dribbling riusciti. In una squadra che fatica a segnare, è lui il principale riferimento offensivo, capace di accendere il gioco e creare superiorità.
Resta però il limite della continuità realizzativa: tanto lavoro e qualità, ma pochi gol rispetto a quanto prodotto. È questa la sua sfida personale, diventare più decisivo sotto porta. Contro la Fiorentina sarà tra gli osservati speciali: la sua capacità di saltare l’uomo e attaccare gli spazi può fare la differenza.