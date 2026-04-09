Ex Lazio | Castellanos già un flop? Il West Ham guarda in Italia: il punto
Il West Ham ha puntato su Valentin Castellanos per rinforzare il proprio reparto offensivo, versando nelle casse della Lazio circa 30 milioni di euro all'inizio del mercato di gennaio.
L'attaccante argentino, però, non è stata la prima scelta degli Hammers in inverno: secondo quanto riportato da Tuttosport, il club inglese aveva prima chiestoinformazioni per Jonathan David, attaccante della Juventus arrivato in estate a parametro zero dopo l'esperienza al Lille in Ligue 1.
In Inghilterra anche il Nottingham Forrest si era interessato al centravanti canadese, prima di virare poi su Lorenzo Lucca, sempre dalla Serie A. Lo stesso quotidiano però afferma che i due club inglesi potrebbero rifarsi avanti in estate per David, soprattutto visto lo scarso rendimento in termini realizzativi di Castellanos e Lucca.