Lazio | Isaksen - Cancellieri, è duello di mercato: la fascia destra è in bilico
RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri chiede a Gustav Isaksen di tornare a essere determinante. Spesso lo è con le grandi, lunedì si sfiderà la Fiorentina che difficilmente si può considerare tale in questa stagione. Il danese ha segnato appena 13 gol in 114 presenze da quando è a Roma e nonostante ciò è il capocannoniere della Lazio in stagione.
Secondo quanto riportato da La Repubblica, a Firenze sarà staffetta con Matteo Cancellieri, un assaggio del duello di mercato che si aprirà in estate. L'esterno italiano è in scadenza nel 2027, la società dovrà quindi decidere tra rinnovo o cessione per evitare che vada via a parametro zero. Isaksen, invece, può partire con un'offerta importante che consenta una plusvalenza significativa. Entrambi sono in bilico, ma Sarri per il momento conta su di loro.