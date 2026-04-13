Lazio, numeri in calo anche per Dia. Ma con la Fiorentina ha già lasciato il segno

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RASSEGNA STAMPA - Tutti i centravanti della Lazio, in questa stagione, hanno attraversato momenti difficili, tra crisi, dubbi e voci di mercato. Anche Dia non ha fatto eccezione: i suoi numeri sono calati sensibilmente, con una percentuale realizzativa scesa al 9,1% (un solo gol in Serie A) rispetto al 23% dello scorso anno. In diminuzione anche tiri, conclusioni in porta e presenza in area.

Ora però è il momento decisivo. Tra campionato e Coppa non sono più ammessi passi falsi, soprattutto nelle sfide contro Fiorentina e Napoli. Dia avrà la chance che aspettava e dovrà sfruttarla. Contro la Fiorentina, in passato, ha già lasciato il segno: una tripletta con la Salernitana e altri gol che ne fanno una delle sue vittime preferite, anche se, ricorda il Corriere dello Sport, non è mai riuscito a vincere contro i viola.

Intanto Sarri continua a cercare soluzioni in attacco, alternando tutti gli uomini senza trovare un vero punto di riferimento. Per la prossima partita si va verso un tridente con Dia al centro, mentre sugli esterni restano i ballottaggi: Noslin e Pedro a sinistra, Isaksen o Cancellieri a destra. Tocca a Dia provare a cambiare la stagione della Lazio.