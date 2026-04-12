Fiorentina, Kean nella bufera: lite con Pengwin, volano minacce

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2026

Kean è finito nel caos per una lite avvenuta in chat con Kristian Pengwin, noto tipster e influencer sui social network. Lo scontro dialettico è avvenuto nei giorni scorsi, i due non se le sono certo mandate a dire. L'attaccante non avrebbe preso bene le critiche ricevute dal personaggio web che ha puntato il dito contro di lui dopo la prestazione in azzurro contro la Bosnia.

A rendere noto lo scambio di messaggi è stato lo stesso Pengwin che ha pubblicato le chat sul proprio profilo social. "Tu parli un po' troppo" è il primo messaggio inviato da Kean al quale il tipster ha risposto: "A cosa ti riferisci?". Da lì è partita la lite. "Tu sai di cosa parlo, mettiti la lingua in culo, sennò te la metto io. Fai tu", ha replicato il giocatore viola che ha poi invitato l'altro a vedersi per parlarne: "Fra vediamoci, la finiamo lì. Io son di poche parole. Non sto qua a scriverti. Perdere tempo con un commentatore... Vediamoci, la chiudiamo lì". "Sono questi i 'valori' del calcio italiano?" è stato il messaggio con cui l'influencer ha accompagnato le storie su Instagram delle chat.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE