Galliani si tira fuori dalla corsa per la presidenza FIGC: "Malagò il migliore possibile"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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Non sarà Adriano Galliani il prossimo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, almeno non secondo quanto riferito dallo stesso dirigente ex Milan e Monza, che sarebbe stato sollecitato da alcune società (su tutte si è parlato del Milan) a mettersi in contrapposizione al candidato forte Giovanni Malagò.

La notizia l'ha data lo stesso Galliani, contattato dal Corriere della Sera in merito all'indiscrezione raccontata sopra e lanciata nelle scorse ore proprio dal quotidiano stesso: "Ci ho pensato a lungo, e sono onorato e riconoscente a quei club che hanno pensato a me come candidato della Lega di A per la presidenza federale ma non accetterò l’invito".

Quindi, Galliani compie un passo indietro, anche se per lui non lo è: "perché non ho mai fatto un passo in avanti. L’idea era nata in seno a qualche dirigente che mi aveva chiesto la disponibilità già qualche giorno fa. Non ho mai sollecitato la candidatura né detto sì, avevo chiarito che ci avrei riflettuto per comprendere come si sarebbe evoluta la situazione".

I pensieri di Galliani però gli hanno suggerito di dire no. Anche perché, a suo dire, un candidato ideale c'è già, ed è proprio quello contro il quale qualcuno voleva metterlo in contrapposizione: "Alla fine ritengo che il miglior presidente della FIGC possibile, e non solo come espressione della Lega di Serie A, sia Giovanni Malagò".