Fiorentina - Lazio, il Franchi non si riempie: il dato sui presenti
RASSEGNA STAMPA - La stagione in corso continua a mettere a dura prova la passione dei tifosi viola. Dopo il cruciale successo di Verona, in Inghilterra la Fiorentina è caduta sotto i colpi del Crystal Palace. Un 3-0 netto, che ha compromesso le possibilità della squadra di Vanoli di accedere alle semifinali di Conference League, regalando al popolo fiorentino l'ennesima serata storta in un'annata da dimenticare.
Prima della sfida di ritorno contro gli Eagles, al Franchi arriverà la Lazio, ma la vendita dei biglietti per la partita stenta a decollare. Come riportato dal Corriere dello Sport, sono appena 17.000 i biglietti venduti per la sfida contro i biancocelesti in programma lunedì sera. Si è ancora lontani da un soldout, per la verità non complicato da raggiungere considerata la capienza ridotta a 22.000 a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio.