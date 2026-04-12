Lazio, Maldini out contro la Fiorentina: Dia è pronto a sostituirlo

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RASSEGNA STAMPA - Gli infortuni non danno tregua alla Lazio. Per la sfida contro la Fiorentina, Sarri dovrà fare a meno di Marusic e Maldini, entrambi frenati da problemi fisici. Già acciaccato per la gara contro il Parma, durante la quale era stato gestito, Daniel si è fermato a causa di un'infiammazione al tendine rotuleo e ora andrà ricontrollato per il prossimo impegno di Napoli.

Secondo il Corriere dello sport, per sostituirlo è già pronto Boulaye Dia. In settimana, il senegalese aveva trovato maggiore spazio nelle prove tattiche e la sensazione è che sarebbe partito dall'inizio anche senza lo stop occorso a Maldini. Dopo gli ultimi convincenti ingressi dalla panchina, dunque, l'ex Salernitana avrà un'opportunità da titolare per convincere Mau e provare a ritagliarsi più spazio in questo finale di stagione.