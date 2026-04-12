Fiorentina - Lazio può decidersi nel finale: il dato che fa sorridere Sarri
RASSEGNA STAMPA - La panchina è un fattore, soprattutto se a sfidarsi sono Lazio e Fiorentina. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, numeri alla mano la gara in programma lunedì sera al Franchi potrebbe essere decisa nel finale, con una delle due squadre che almeno nelle statistiche sarebbe in tal caso evidentemente favorita.
Considerando le gare tra Serie A e Coppa Italia, infatti, la Lazio di Maurizio Sarri ha segnato in stagione quattordici reti negli ultimi quindici minuti di match più recupero. Un dato di per sé importante, ma ancor più significativo se messo a confronto con i numeri della Fiorentina. La squadra di Vanoli, infatti, contando tutte le competizioni ha subito addirittura tredici gol nello stesso intervallo di tempo.