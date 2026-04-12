Lazio, altra tegola per Sarri: Marusic ko, rischia lo stiramento e l’Atalanta
RASSEGNA STAMPA - Non esiste tregua in questa stagione in casa Lazio. Ai noti problemi extra campo si aggiungono infatti costantemente i nuovi infortuni con cui Maurizio Sarri è costretto a fare i conti. L’ultimo in ordine di tempo, nonché il quarantunesimo stagionale, è quello di Adam Marusic.
Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, il montenegrino si è fermato per un fastidio muscolare e ora rischia grosso. Il timore della Lazio è che si tratti infatti di uno stiramento, che non solo costringerebbe Marusic a rinunciare alla gara di lunedì in casa della Fiorentina ma che metterebbe addirittura a rischio la sua presenza il 22 aprile nel ritorno della semifinale di Coppa Italia.
Aggiornamenti più concreti arriveranno dopo gli esami strumentali di rito, la certezza è però che Sarri al Franchi sarà costretto a rinunciare al giocatore più impiegato di tutta la rosa della Lazio. Reduce da quattordici presenze da titolare consecutive, Marusic sarà costretto infatti a fermarsi e a lasciare il campo a Lazzari, mentre sull'altra fascia rimane vivo il ballottaggio tra Tavares e Pellegrini.