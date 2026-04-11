Ex Lazio, gol del portiere Iannarilli: Ballardini esulta contro due ex Roma - VIDEO

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Come Provedel, ma in Serie B. Lo scenario non è quello di gala dell’Olimpico in una notte di Champions, ma quello dello stadio Partenio di Avellino. E il protagonista è Antony Iannarilli, portiere cresciuto nel settore giovanile della Lazio senza però mai esordire in prima squadra.

Portiere e all’occorrenza anche goleador: dopo sei mesi senza giocare Iannarilli è stato protagonista nella gara del suo Avellino contro il Catanzaro, segnando al minuto novantacinque il gol del pareggio. Un’emozione incredibile per l’estremo difensore, ma tanta gioia anche per Davide Ballardini, altro ex Lazio oggi sulla panchina dei campani.

Gioia doppia, poi, perché la gara aveva un sapore particolare di derby. Il gol di Iannarilli, infatti, è stato subito da Mirko Pigliacelli, cresciuto nel settore giovanile della Roma. Derby tra i pali, ma anche in panchina: il Catanzaro è infatti oggi guidato da Alberto Aquilani, per diversi anni centrocampista proprio della Roma. Di seguito il video del gol dell’ex Lazio e della sua esultanza.