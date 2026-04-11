Ex Lazio | Muriqi può lasciare il Maiorca: lo rivuole il Fenerbahce. Le ultime
11.04.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Il Fenerbahce punta di nuovo Vedat Muriqi. L'ex centravanti della Lazio, che sta brillando con il Maiorca, è finito nel mirino del club turco, da cui proprio i biancocelesti l'avevano acquistato nell'ultimo anno di Simone Inzaghi in panchina. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, l'operazione potrebbe chiudersi per una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro. E il kosovaro tornerebbe volentieri a Istanbul, nonostante stia vivendo in Spagna una delle sue migliori stagioni con 19 gol segnati in Liga.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.