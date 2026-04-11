Fiorentina, Vanoli perde la pazienza con la squadra: cosa è successo

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Clima teso in casa viola, il ko contro il Crystal Palace che ha compromesso la permanenza della squadra in Conference League ha fatto infuriare Vanoli. Il tecnico, si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, ha perso la pazienza col gruppo e ha puntato il dito su quello che è il clamoroso e conclamato difetto di questa Fiorentina: la fragilità mentale.

Il tecnico, racconta il quotidiano, è sbottato prima nello spogliatoio e poi di fronte ai microfoni. Si è arrabbiato per la competizione europea pensando anche al campionato, i gigliati sono in lotta per la salvezza in una stagione da incubo e lunedì affronteranno la Lazio al Franchi. In palio ci sono punti pesantissimi.

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